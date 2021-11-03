Петербурженка, ударившая двух полицейских, получила условный срок

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга приговорил местную жительницу к условному лишению свободы за насилие в отношении двух полицейских, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Софья Нетужинская, признанная виновной в двух эпизодах преступлений по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), получила 1 год 2 месяца условно, говорится в сообщении.

Как установлено, 5 февраля Нетужинская, будучи нетрезвой, в специальном помещении для задержанных 44-го отдела полиции УМВД по Приморскому району Петербурга в ответ на законные требования оперативного дежурного ударила его рукой по лицу и толкнула в плечо. Там же, нецензурно выражаясь и нарушая общественный порядок, Нетужинская ударила по лицу и помощницу оперативного дежурного.

По информации пресс-службы, подсудимая вину признала и раскаялась.