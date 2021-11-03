Полицейский арестован по делу о выбивании показаний на кладбище

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Тюменской области старший оперуполномоченный полиции арестован по подозрению в выбивании признательных показаний у 36-летней женщины ночью на кладбище. Как сообщили в СК, уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Арестован сотрудники дислоцированного в селе Ярково отдела МВД "Тобольский". "Интерфаксу" в главке СК уточнили, что он будет под стражей два месяца.

По версии следствия, 24 октября он ночью вывез подозреваемую на кладбище рядом с селом Усалка и применил к ней физическое насилие и спецсредства, добиваясь признания в краже сотового телефона. Местное издание "Наш город" уточнило, что женщину приковали наручниками к могильной ограде и полчаса допрашивали, а затем привезли в отдел полиции. На следующий день знакомая подозреваемой, которая написала на нее жалобу в полицию, нашла потерянный телефон у себя в кровати.

По делу полицейского назначена судмедэкспертиза.