Отечественной радиоэлектронике обеспечат сквозную поддержку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ закрепило понятие "сквозных проектов" в области радиоэлектроники, соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации. Такие проекты могут претендовать на получение государственной субсидии и позволят перевести российские госкорпорации на отечественные микросхемы, а также развить импортозамещение.

Новое постановление регламентирует правила предоставления российским организациям субсидий на покрытие части затрат, связанных с разработкой и производством отечественной радиоэлектронной продукции. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, постановление определяет правовой статус понятий "сквозной проект" и "якорный заказчик", а также - необходимые корректировки в саму процедуру одобрения таких проектов, вводя среди прочего рейтинги конкурсных заявок.

В Минцифры "сквозные проекты" видят как центральный элемент единой системы мер поддержки радиоэлектронной отрасли. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, именно поэтому уже существующие постановления дополняются новым критерием, важным с точки зрения получения субсидии - реализация проекта как части "сквозного".

"Фактически комплексные проекты, включенные в состав "сквозных проектов", получают дополнительный коэффициент 1,2 к заявке, что повышает их шансы на успешный отбор для получения субсидии", - сообщил замглавы ведомства Андрей Заренин.

В чем суть сквозных проектов

"Сквозные проекты" призваны создавать максимально полную вертикально-интегрированную цепочку производства отечественной электронной продукции - от материалов до конечных сервисов - и обеспечить массовый спрос на российские микросхемы.

Как рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, достичь этой цели планируется за счет согласования планов поддержки на всех этапах создания и внедрения продукции. То есть от разработки микросхем через создание электронного оборудования и адаптацию программного обеспечения до внедрения крупнейшими заказчиками комплексных решений, основанных на российских микросхемах.

По мнению исполнительного директора АКРП-Консорциум дизайн-центров Веры Смирновой, такой подход позволяет обеспечивать максимальную локализацию разработки и производства как программно-аппаратных комплексов в целом, так и отдельных элементов в их составе. "В свою очередь локализация дает экономические эффекты в виде увеличения доли российских компаний в конечной продукции и эффекты повышения безопасности критической информационной инфраструктуры", - уточнила Смирнова.

Помимо внедрения в госсектор отечественных разработок, сквозные проекты способны помочь минимизировать риски фейковых инициатив в сфере электроники, убежден директор ассоциации АПКИТ, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Уточнения, обозначенные в новом постановлении, позволят повысить концентрацию качественных инициатив в России благодаря конкретизации "якорного заказчика" и других мер контроля (включая Общественный экспертный совет).

"Правительство действительно хочет поддержать здоровые, а не фейковые инициативы в сфере электроники. И средства для этого есть, но, как часто бывает, не хватает сильных проектов, имеющих перспективу не только на старте, но и в дальнейшем самостоятельном плавании", - сказал Комлев.

По его мнению, в сквозных проектах есть польза и с точки зрения большего объема и длительности финансирования - "не бросать крошки, а дать нормальный обед".

В отборе таких проектов для господдержки участвует Общественный экспертный совет, уточнили в пресс-службе Дмитрия Чернышенко. Именно от экспертов отрасли поступали предложения по модернизации процедуры. "Это, на наш взгляд, является правильным и естественным процессом совершенствования методики, направленной на повышение конкурентоспособности нашей радиоэлектронной промышленности", - привели в пресс-службе слова вице-премьера.

Преимущество - у крупных компаний?

В то же время не все представители отрасли согласны с предложенным механизмом отбора сквозных проектов. По словам Ивана Покровского, вместо создания массового спроса на микроэлектронику предложенный Минцифры порядок предполагает называть "сквозными" любые проекты, в которых якорным заказчиком выступает компания с численностью персонала более тысячи человек.

"В этом случае определяющим критерием становится не внедрение российских микросхем, а размер заказчика и проекта. Таким образом мы получим не развитие российской микроэлектроники, а дополнительные преимущества для крупных компаний по сравнению со средними и малыми", - подчеркнул он.

Поддержка отрасли: "меры есть, системы нет"

За последние два года в России значительно расширилось число инструментов поддержки электроники, признает Покровский. В этом году появились субсидии в поддержку проектов по разработке электронных компонентов, субсидии для заказчиков на внедрение российского оборудования, раньше были утверждены субсидии для разработки систем автоматизированного проектирования и средств производства. Также расширяются меры регуляторной поддержки – преференции на рынке государственных и муниципальных заказчиков, государственных компаний, ожидается уточнение мер регулирования рынка критической информационной инфраструктуры.

"Это дает результаты. Электронная промышленность растет существенно быстрее, чем российская экономика в целом. Но темп роста недостаточен, чтобы в обозримой перспективе обеспечить конкурентоспособность отрасли в борьбе за большие рынки, лучшие кадры и частные инвестиции", - отметил Покровский.

Необходимо планирование и согласование между собой всех мер поддержки, причем не только в электронике, но в разработке программного обеспечения и в электротехнической промышленности, убежден эксперт.

"Сейчас меры поддержки есть, а системы нет. За счет планирования и согласованности эффективность имеющихся мер поддержки можно поднять кратно", - подчеркнул Покровский.