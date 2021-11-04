Жительница Республики Алтай погибла, провалившись в водопроводную траншею

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей в раскопанную траншею водопровода, возбуждено в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 29 октября около 23:00 часов женщина, находясь в микрорайоне Башталинка в селе Усть-Кокса, возвращалась домой вместе со своим знакомым. На темной улице Казачьей мужчина и женщина упали в траншею глубиной около 5 метров, выкопанную в августе под водопровод работниками и подрядчиками МУП "ТепловодстройСервис".

Потерпевшие около полутора часов находились в траншее, откуда не смогли самостоятельно выбраться, пока не дозвонились до знакомых, которые нашли их, помогли выбраться и доставили в районную больницу, где им была оказана медицинская помощь. Однако, несмотря на это, от полученных в результате падения в траншею травм - закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер, приведших к гемопневмотораксу - женщина скончалась в больнице.

Предварительно установлено, что траншея не имела ограждений, не была освещена и не имела мостика для перехода.