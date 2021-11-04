Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин назвал Крым символом исторической справедливости

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал Крым символом исторической правды и гражданского примирения.

Глава государства выступил с речью в ходе посещения мемориального комплекса в Севастополе, посвященного окончанию гражданской войны в России.

Путин напомнил, что в 1920 году из Крыма уходили пароходы, "увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию". "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал президент.

Как отметил Путин, "крымская земля, политая кровью русских солдат, (...) будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта (гражданской войны - ИФ), но и, что особенно важно, - последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости".

"Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".

Владимир Путин Крым Севастополь

Новости

Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"

Минобрнауки разберется в причинах задержания в Дании судна "Академик Иоффе"

Два инцидента при взлете авиалайнеров произошли в России в четверг

Книга заявок в рамках IPO Mercury Retail полностью подписана

В Северной Осетии началась проверка из-за сбоя в подаче кислорода в COVID-госпитале

В Северной Осетии началась проверка из-за сбоя в подаче кислорода в COVID-госпитале
Пандемия коронавируса

В России смертность от коронавируса за сутки достигла нового максимума

В России смертность от коронавируса за сутки достигла нового максимума
Пандемия коронавируса

"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ

"Вектор" назвал уровень защиты "ЭпиВакКороны" сопоставимым с другими вакцинами в РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 4 ноября

МЧС уточнило, что на борту упавшего под Иркутском Ан-12 было 9 человек

Обнаружены два "черных ящика" разбившегося под Иркутском Ан-12

Обнаружены два "черных ящика" разбившегося под Иркутском Ан-12

Найдены тела шести погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });