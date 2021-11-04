Путин назвал Крым символом исторической справедливости

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал Крым символом исторической правды и гражданского примирения.

Глава государства выступил с речью в ходе посещения мемориального комплекса в Севастополе, посвященного окончанию гражданской войны в России.

Путин напомнил, что в 1920 году из Крыма уходили пароходы, "увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию". "Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал президент.

Как отметил Путин, "крымская земля, политая кровью русских солдат, (...) будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта (гражданской войны - ИФ), но и, что особенно важно, - последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости".

"Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Крым и Севастополь "навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".