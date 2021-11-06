Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Три человека погибли в ДТП под Псковом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и трое пострадали в ДТП вечером в пятницу в Псковском районе Псковской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

"В 21:30 мск пятницы на 2-м километре автодороги Псков - Родина столкнулись автомашина "Лада Гранта" и автомобиль спецслужбы "Газель". По предварительной информации, "Лада Гранта" выехала на полосу встречного движения. За рулем находилась женщина", - сообщили в ГИБДД.

В результате двое мужчин из автомобиля "Лада Гранта" погибли на месте происшествия, а женщина-водитель умерла в машине скорой помощи.

Троих человек, находившихся в "Газели", госпитализировали в Псковскую областную больницу. По предварительным данным, "Газель" принадлежит спасательной службе. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Псковская область

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Задымление на руднике в Кемеровской области ликвидировано

Пожар произошел на шахте "Таштагольская" в Кузбассе

Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи Облучья в знак протеста

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ создало резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19

Туман местами окутает Москву до утра пятницы

Что произошло за день: четверг, 4 ноября

Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });