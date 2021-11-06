Три человека погибли в ДТП под Псковом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и трое пострадали в ДТП вечером в пятницу в Псковском районе Псковской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

"В 21:30 мск пятницы на 2-м километре автодороги Псков - Родина столкнулись автомашина "Лада Гранта" и автомобиль спецслужбы "Газель". По предварительной информации, "Лада Гранта" выехала на полосу встречного движения. За рулем находилась женщина", - сообщили в ГИБДД.

В результате двое мужчин из автомобиля "Лада Гранта" погибли на месте происшествия, а женщина-водитель умерла в машине скорой помощи.

Троих человек, находившихся в "Газели", госпитализировали в Псковскую областную больницу. По предварительным данным, "Газель" принадлежит спасательной службе. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.