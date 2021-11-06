Житель Чукотки стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Певек на Чукотке, который, по данным следствия, в День Победы разместил в открытом доступе в интернете портрет Гитлера, сообщила в субботу прокуратура региона.

Уголовное дело возбуждено по части 2 и части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, с использованием сети Интернет), санкция которых предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 9 мая 2021 года житель Чукотки в ходе электронной переписки в открытых чатах мессенджера WhatsApp публично разместил в свободном доступе фотоизображение - портрет Гитлера с надписью, одобряющей преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и главных военных преступников, являющейся оскорблением памяти погибших в Великой Отечественной войне защитниках Отечества, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Чукотскому автономному округу, прокуратура контролирует ход расследования.