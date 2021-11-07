Женщина пострадала в результате обрушения дома в Новосибирской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Частичное обрушение потолочных перекрытий произошло в частном доме в селе Киевка в Татарском районе Новосибирской области в ночь на воскресенье, под завалами оказалась 60-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пострадавшая госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами и переломами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в 00:35 по местному времени в воскресенье (20:35 по московскому времени в субботу).

В течение нескольких минут на место вызова прибыли подразделения пожарно-спасательной части МЧС России. Личный состав дежурного караула извлек из-под завалов женщину и передал бригаде скорой медицинской помощи.