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Главы МИД РФ и Венесуэлы проведут переговоры в понедельник

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги из Венесуэлы Феликса Пласенсии намечены на 8 ноября, сообщает российского МИД.

Как ожидается, министры обсудят развитие ситуации в Венесуэле и вокруг нее. "В частности - шаги правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране. Ключевое значение в этом контексте будет иметь проведение 21 ноября в Венесуэле региональных и муниципальных выборов", - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркивают, что "российская принципиальная позиция заключается в том, что решение внутривенесуэльских разногласий должно быть мирным, политическим, соответствующим Конституции".

Сообщается также, что на нынешнем этапе один из приоритетов двустороннего сотрудничества - противодействие пандемии коронавируса.

Пласенсия будет находиться 7-9 ноября в России с официальным визитом.

МИД Венесуэла

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