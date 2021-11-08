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Скончался бывший министр энергетики Сергей Шматко

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Скончался специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики и экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко.

"Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни – невосполнимая утрата для отечественной энергетики", - сказал министр энергетики Николай Шульгинов, чьи слова приводит канал ведомства в Telegram.

Свои соболезнования выразил и вице-премьер РФ Александр Новак: "В течение профессиональной жизни он реализовал огромный объем задач в развитии технологически сложных проектов в различных сегментах экономики. Сергей Иванович навсегда останется в моей памяти и памяти всех тех, кто его знал, талантливым руководителем, организатором, профессионалом, отзывчивым коллегой и добрым человеком".

Шматко было 55 лет.

В 2005 и 2008 годах он занимал руководящие должности в "Атомстройэкспорте", в 2008-2012 гг. возглавлял Минэнерго РФ. Летом 2013 года был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Сергей Шматко Минэнерго РФ

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