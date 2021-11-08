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Новосибирские бутлегеры открыли производство спиртного на птицефабрике

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области на бывшей птицефабрике у поселка Советский полицейские обнаружили нелегальный цех с полуавтоматической линией по розливу контрафактного алкоголя, сообщила через пресс-службу регионального управления МВД помощник главы МВД Ирина Волк.

В помещении работали 16 мигрантов. На складе было больше 300 тысяч стеклянных бутылок и 900 тысяч крышечек к ним.

Полицейские в цеху изъяли 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч заполненных бутылок с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов.

"На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки. Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области", - говорится в пресс-релизе.

По факту в МВД возбудили уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок (ч.4 ст.327.1 УК). Шестерых из 16 рабочих цеха привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. Организаторов производства ищут.

МВД Новосибирская область

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