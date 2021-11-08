Омский полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Омске арестовали гражданина одной из бывших союзных республик, обвиняемого в попытке изнасилования 14-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в понедельник.

По версии следствия, вечером 4 ноября оперуполномоченный уголовного розыска одного из омских отделов полиции, находясь на дежурстве, получил сообщение о краже и прибыл к дому на улице 2-я Трамвайная. Войдя в подъезд дома, он увидел на лестничной площадке мужчину, удерживавшего девочку-подростка.

Как отмечается, проявив бдительность, сотрудник полиции доставил мужчину в отдел полиции. Выяснилось, что 42-летний мужчина вел переписку на интимные темы в интернете с 14-летней девочкой.

"Назначив ей встречу, злоумышленник заманил девочку в подъезд, где пытался снять с нее одежду и изнасиловать, но этому помешал полицейский", - говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование).