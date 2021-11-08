Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заверил, что субсидии на покупку жилья богатым чиновникам не достанутся

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Владеющие несколькими квартирами чиновники не могут воспользоваться субсидиями на покупку жилья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники, они просто не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье", - объяснил он.

Издание "Важные истории" (признано властями России СМИ-иноагентом) опубликовало статью о том, как в стране выдают субсидии на улучшение жилищных условий госслужащим и ветеранам. Авторы статьи обнаружили, что нынешний министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев получили такую субсидию в 2016 году, хотя за ними числилась и другая недвижимость. Также среди получателей субсидий издание нашло трех заместителей федеральных министров и посла России во Франции Алексея Мешкова.

Песков отметил, что эту публикацию не читал и не знает, что именно там написано.

Дмитрий Песков Сергей Кравцов Михаил Развозжаев Рособрнадзор Минпросвещения Севастополь

Новости

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });