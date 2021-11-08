Песков заверил, что субсидии на покупку жилья богатым чиновникам не достанутся

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Владеющие несколькими квартирами чиновники не могут воспользоваться субсидиями на покупку жилья, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники, они просто не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье", - объяснил он.

Издание "Важные истории" (признано властями России СМИ-иноагентом) опубликовало статью о том, как в стране выдают субсидии на улучшение жилищных условий госслужащим и ветеранам. Авторы статьи обнаружили, что нынешний министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев получили такую субсидию в 2016 году, хотя за ними числилась и другая недвижимость. Также среди получателей субсидий издание нашло трех заместителей федеральных министров и посла России во Франции Алексея Мешкова.

Песков отметил, что эту публикацию не читал и не знает, что именно там написано.