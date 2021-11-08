Трое псевдополицейских осуждены в Петербурге за похищение и вымогательство

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Три человека в Петербурге признаны виновными в похищении человека, грабеже и вымогательстве, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Один из обвиняемых получил наказание в виде шести лет колонии, а двое - по 5,5 лет. Отбывать наказание соучастники будут в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в июле 2019 года на Выборгском шоссе Петербурга фигуранты, представившись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая пистолетом, насильно посадили мужчину в машину и привезли в кафе. Там осужденные избили его, требуя 275 тыс. рублей якобы в счет возврата несуществующего долга, а также по 1,8 тыс. рублей за день просрочки.

Мужчину отпустили после того, как он согласился выполнить условия преступников. При этом у него похитили 44 тыс. рублей.