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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два клада с монетами нашли на площади Дербента

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Археологи во время проведения раскопок в Дербенте обнаружили два клада, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В ходе проведения раскопок археологического комплекса XI-XII веков на центральной площади города Дербента были найдены медные монеты. Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, клады нашли в одном из исследуемых помещений.

"Было обнаружено большое количество монет в виде двух кладов. Один из которых – скопление клада, а второй разбросан по полу. В Дербенте это довольно уникальный случай, чтобы в жилище было оставлено такое количество монет", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника ООО "Научно-производственный центр туризма и краеведения" Кыдырали Шаушева.

Отмечается, что изначально задача археологических исследований заключалась в изучении остатков храма св. Георгия Победоносца XIX века.

"Монеты будут экспонироваться в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике", - добавили в пресс-службе.

Дагестан Дербент

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