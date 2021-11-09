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Роспотребнадзор заявил о незаконности отмены заказов из-за "неправильных цен"

Роспотребнадзор заявил о незаконности отмены заказов из-за "неправильных цен"
Фото: Ronny Hartmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Организация обязана продать товар покупателю, даже если он был приобретен по "неправильной цене" или с большой скидкой, отмена таких заказов возможна только через суд, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду", - говорится в сообщении.

"В таких случаях у продавца безусловно есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может", - добавили в столичном Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркивают, что если товар заказан на условиях специальной акции, то продавец должен исполнить такой договор. При этом факт оплаты товара не является определяющим, важно, что потребитель отреагировал на публичное предложение продавца.

Отмечается, что в данной ситуации граждане, у которых были отменены заказы в одностороннем порядке, согласно статье 310 Гражданского кодекса РФ имеют право на гражданско-правовую защиту.

В ночь на 1 ноября на площадке маркетплейса Ozon.ru появились товары со скидками, которые в некоторых случаях доходили до 90%. Оплатив товары, покупатели получили уведомления об отмене заказов и возврате денег в течение двух-трех дней. При этом оставались предложения о реализации тех же товаров, но уже по другим ценам, значительно превышающим акционные.

Роспотребнадзор

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