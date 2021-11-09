На Ставрополье возбудили дело против судьи

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае в отношении судьи Шпаковского районного суда Евгения Гладских, сообщает СКР во вторник.

Следствие установило, что с 28 сентября по 9 ноября 2020 года Гладских совершил действия, "направленные на хищение обманом у жителя района 4 млн рублей".

Судья убедил местного жителя, что может поспособствовать в назначении ему Невинномысским горсудом минимального наказания за совершенные преступления.

Полученными деньгами он распорядиться не смог, поскольку его действия пресекли сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

Дело возбуждено председателем СК России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), расследуется главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.