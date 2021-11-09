В Белом море нашли двух погибших при крушении судна "Фаворит"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Водолазы нашли и подняли из воды тела двух членов экипажа маломерного судна "Фаворит", которое 5 октября затонуло в Белом море у побережья Терского района Мурманской области, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Судно затонуло во время шторма при переходе из Геленджика в Мурманск. На борту было пять человек. После крушения нашли живыми мужчину и женщину с этого судна. Женщина умерла по дороге в больницу. 6 октября был найден еще один погибший.

Двух оставшихся человек с судна продолжали искать.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.