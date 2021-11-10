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Житель Приамурья осужден на 12 лет колонии за убийство младенца

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Суд присяжных в Амурской области признал виновным жителя поселка Магдагачи в убийстве полуторамесячного ребенка, сообщает региональное следственное управление.

22-летний мужчина приговорен к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия основного наказания сроком на один год.

В ходе предварительного следствия к административной ответственности была привлечена мать убитого ребенка.

Мужчина проживал к квартире в поселке Магдагачи с женщиной и двумя ее маленькими детьми. Мать ребенка 6 марта гостила у родственников и отказалась вернуться домой, когда мужчина попросил ему помочь с купанием ребенка. Находясь в ванной комнате мужчина, решив "выплеснуть" свои негативные эмоции, бросил ребенка на кафельный пол. После этого отнес мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил его мертвым.

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