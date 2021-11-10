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Новосибирские таможенники нашли в посылках из Китая наборы отмычек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста обнаружили несколько комплектов для вскрытия замков в посылках из Китая, отправленных получателям различных российских городов.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, отмычки были обнаружены во время контроля с помощью рентгеновского аппарата, после чего были проведены досмотр и экспертиза.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении адресатов посылок по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По закону такие предметы без специального разрешения через границу перемещать нельзя. Пять комплектов отмычек изъяты, сведения о данных фактах направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

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