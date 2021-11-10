Лидера Ореховской ОПГ будут судить по делу о покушении на милиционера

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на милиционера в отношении лидера так называемой Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Буторина и его телохранителя и доверенного лица Марата Полянского.

"Дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, по версии следствия, в 1998 году Буторин, за три года до этого скрывшийся в Испании, узнал, что "сферами влияния" и лично его местонахождением активно интересуется сотрудник отдела организованной преступности по Центральному округу столицы.

Опасаясь, что милиционер может способствовать пресечению деятельности банды, Буторин решил его убить, назначив непосредственным исполнителем Полянского, который, в свою очередь, привлек к делу другого участника банды - Александра Васильченко.

В результате 3 декабря 1998 года Полянский попытался убить милиционера выстрелом в голову из автоматической винтовки калибра 5,6 мм, однако последний выжил, поскольку ему своевременно оказали медицинскую помощь.

По этому делу Буторину и Полянскому предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ранее они уже были осуждены за особо тяжкие преступления, в том числе за убийства, на пожизненное лишение свободы и 17 лет колонии строгого режима соответственно.