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Татарстанец получил 10 лет за расправу над сожителем бывшей супруги

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана вынес приговор 38-летнему жителю Набережных Челнов, который угрожал убийством бывшей жене и зарубил топором ее сожителя, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Свою вину мужчина частично признал. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Вопрос об обжаловании приговора будет решаться гособвинением после изучения итогового судебного решения и протокола судебного заседания.

По данным прокуратуры, в ночь на 10 сентября 2019 года осужденный, будучи в квартире экс-супруги, жестоко избил ее. А в сентябре 2020 года он отправлял сообщения на мобильный телефон женщины, в которых угрожал ей физической расправой.

В один из дней мужчина с топором и собакой бойцовской породы подкараулил бывшую жену и ее сожителя у здания медицинского центра в Набережных Челнах. Когда женщина вышла из автомобиля и пошла в здание, осужденный подбежал к машине и начал разбивать окно топором, а затем попытался натравить собаку. Потерпевший попытался убежать, но собака догнала его, а осужденный стал наносить упавшему удары топором. От полученных травм мужчина скончался.

Татарстан

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