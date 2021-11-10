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Жительницу Красноярского края отправили в колонию за поджог сожителя на глазах у сына

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд приговорил к 12 годам колонии жительницу города Канска, сжегшую сожителя, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону в среду.

Установлено, что ночью 1 марта подсудимая в состоянии алкогольного опьянения поругалась с сожителем, облила спиртом диван, на котором он находился, его самого и подожгла. Мужчина в тот же день скончался в больнице. Во время инцидента в доме также находились четверо несовершеннолетних детей.

Уточняется, что убийство отца женщина совершила на глазах у 11-летнего сына, поэтому преступление квалифицировано как cовершенное с особой жестокостью. Она признана виновной по пп. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд приговорил женщину к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, говорится в сообщении.

Красноярский край Канск

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