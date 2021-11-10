ФНС, МЧС и Росстат лидируют среди федеральных ведомств по внедрению ИИ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС), МЧС и Росстат возглавили тройку лидеров по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

"У нас есть и лидеры с точки зрения уже внедрения искусственного интеллекта в свой рабочий процесс. Здесь у нас, безусловно, Федеральная налоговая служба. У нее достаточно большое количество данных, которые есть, и на основе этих данных проводится анализ по налогам, по платежам, по чему угодно. В любом случае, здесь уже задействован искусственный интеллект, они его выращивают, они его обучают", - сказал Федулов в ходе "круглого стола" на конференции Artificial intelligence (AI) Journey 2021 в среду.

Замминистра добавил, что МЧС сейчас внедряет решения для автоматического выявления вероятных очагов лесных пожаров, а Росстат обучает ИИ для построения индексов и взаимосвязей.

Вместе с тем, Федулов отметил, что не каждый федеральный орган готов к внедрению ИИ.

"Не у каждого есть такие бизнес-процессы, которые требуют сходу внедрения искусственного интеллекта. Будем честными, не во всех федеральных органах или территориальных подразделениях прошел банальный процесс цифровизации, не все до конца обеспечены качественным интернетом", - сказал замминистра.