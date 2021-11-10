Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Карелии возбудили дело об избиении пассажира троллейбуса, попросившего надеть маски

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление МВД Карелии возбудило уголовное дело после избиения неизвестными молодого человека в ответ на просьбу надеть маски в троллейбусе в Петрозаводске, сообщает в среду центр управления регионом (ЦУР).

Дело заведено по ст. 116 УК РФ (побои).

На видео, которое появилось в соцсетях и местных СМИ, житель Петрозаводска рассказывает, что был избит в ответ на просьбу надеть маски.

Как следует из сообщения, 22 октября около 18:30 по московскому времени в троллейбусе №1 молодой мужчина попросил кондуктора обратиться к неким молодым людям, чтобы они надели маски. Начался конфликт, который завершился избиением молодого человека на остановке общественного транспорта "Карельская государственная филармония".

Личности пассажиров троллейбуса, подозреваемых в избиении, сейчас устанавливаются, говорится в пресс-релизе.

Петрозаводск

Новости

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

Кравцов подтвердил, что нет планов переводить школы на дистанционное обучение

МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Пандемия коронавируса

В кабмине РФ заявили о желательном показателе коллективного иммунитета в 90-95%

Дело журналиста Ивана Сафронова

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Источник сообщил о данных спецслужб по контактам Сафронова с военным атташе Японии

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50%
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });