В Карелии возбудили дело об избиении пассажира троллейбуса, попросившего надеть маски

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следственное управление МВД Карелии возбудило уголовное дело после избиения неизвестными молодого человека в ответ на просьбу надеть маски в троллейбусе в Петрозаводске, сообщает в среду центр управления регионом (ЦУР).

Дело заведено по ст. 116 УК РФ (побои).

На видео, которое появилось в соцсетях и местных СМИ, житель Петрозаводска рассказывает, что был избит в ответ на просьбу надеть маски.

Как следует из сообщения, 22 октября около 18:30 по московскому времени в троллейбусе №1 молодой мужчина попросил кондуктора обратиться к неким молодым людям, чтобы они надели маски. Начался конфликт, который завершился избиением молодого человека на остановке общественного транспорта "Карельская государственная филармония".

Личности пассажиров троллейбуса, подозреваемых в избиении, сейчас устанавливаются, говорится в пресс-релизе.