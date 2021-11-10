Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Петербуржец отсудил у властей почти 500 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в пользу местного жителя, который более полугода провел в СИЗО по делу о наркотиках, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда Адольф Павловский должен получить 490 тыс. рублей. Истец же просил взыскать с ответчиков - управления федерального казначейства по Ленинградской области, министерства финансов РФ и МВД России - 2,46 млн рублей.

В декабре 2019 года Павловский был задержан и привлечен в качестве обвиняемого по делу о наркотиках (ч.3 ст.228 УК РФ). Суд заключил мужчину под стражу. В августе 2020 года уголовное преследование Павловского было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а сам он освобожден из-под ареста.

В обоснование требования компенсации Павловский указал, что в СИЗО "находился в ужасе и страхе" из-за угрозы длительного заключения за преступление, которого он не совершал; нервничал; страдал из-за отсутствия поддержки семьи и привычного круга общения; был ограничен в конституционных правах; не мог ухаживать за больной матерью и обеспечивать семью. Дополнительные страдания мужчине причинило упоминание его имени в СМИ как обвиняемого. Также истец считает, что в изоляторе подвергался повышенному риску заражения коронавирусной инфекцией.

Петербург Минфин МВД

Новости

Правозащитники узнали об отмене дела против передавшего видео пыток в саратовской колонии

Пандемия коронавируса

В администрации Петербурга заявили, что вакцинация для пожилых жителей обязательна

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО "Как бы инагент"

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Подозреваемый в госизмене ялтинец собирал секретные сведения как директор отеля

Белоруссия и Россия согласовали действия во внешней политике

Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

Арестован подозреваемый в гибели росгвардейца в Петербурге

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

В РФ могут создать специальную госкомпанию для перевозки социальных грузов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });