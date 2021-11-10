Петербуржец отсудил у властей почти 500 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в пользу местного жителя, который более полугода провел в СИЗО по делу о наркотиках, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

По решению суда Адольф Павловский должен получить 490 тыс. рублей. Истец же просил взыскать с ответчиков - управления федерального казначейства по Ленинградской области, министерства финансов РФ и МВД России - 2,46 млн рублей.

В декабре 2019 года Павловский был задержан и привлечен в качестве обвиняемого по делу о наркотиках (ч.3 ст.228 УК РФ). Суд заключил мужчину под стражу. В августе 2020 года уголовное преследование Павловского было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а сам он освобожден из-под ареста.

В обоснование требования компенсации Павловский указал, что в СИЗО "находился в ужасе и страхе" из-за угрозы длительного заключения за преступление, которого он не совершал; нервничал; страдал из-за отсутствия поддержки семьи и привычного круга общения; был ограничен в конституционных правах; не мог ухаживать за больной матерью и обеспечивать семью. Дополнительные страдания мужчине причинило упоминание его имени в СМИ как обвиняемого. Также истец считает, что в изоляторе подвергался повышенному риску заражения коронавирусной инфекцией.