Из-за проволочек СК не выдаст сотрудникам в этом году все обещанные квартиры

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) не может обеспечить в этом году своих сотрудников 18 служебными квартирами из-за ограничений, косвенно связанных с профилактикой распространения пандемии коронавируса, сообщает газета "Коммерсант".

"Почти два десятка очередников на жилье в СКР из-за бюрократических проволочек в распределении бюджетных средств рискуют остаться в этом году без квартир", - сообщает издание.

По его данным, в текущем году, в связи с тем, что в очереди на жилье остаются 147 сотрудников, в СКР было принято решение выделить 200 млн руб. на покупку 65 квартир в Некрасовке (Юго-Восточный округ Москвы).

Автор материала указывает, что эту сумму "удалось изыскать за счет перераспределения средств, предназначавшихся на нужды главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР".

Проблема, по мнению "Коммерсанта" заключается в том, что СКР взял каждые 100 млн с разных счетов ГВСУ, а согласно постановлению правительства РФ, регламентирующему перераспределение денег на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, "перераспределить так называемые два кода одновременно оказалось сложно или даже невозможно".

Как отмечает газета, в сентябре глава правительства Михаил Мишустин поддержал идею СКР о перераспределении бюджетных средств, "и первый транш в размере 100 млн руб. ушел в работу - на эти деньги уже в ближайшее время будут закуплены 47 служебных квартир для сотрудников ведомства".

Однако, по данным газеты, "со вторыми 100 млн руб. неожиданно возникла заминка - аукцион на закупку жилья СКР должен провести не позднее 25 ноября, в противном случае почти 20 следователей останутся в этом году без квартир, а 100 млн руб., согласно законодательству, вернутся уже не на счет СКР, а в федеральный бюджет".

"В Следственном комитете "Коммерсанту" пояснили, что, несмотря на распоряжение господина Мишустина, соответствующие документы на перераспределение оставшейся части бюджетных средств вот уже больше месяца лежат без движения в возглавляемой Маратом Хуснуллиным (замглавы кабмина - ИФ) правительственной комиссии по региональному развитию", - говорится в публикации.