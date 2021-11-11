В связи с аварией Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело об аварийной посадке вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщило Восточное межрегиональное управление СК на транспорте. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч.1 ст.263 УК).

По версии следствия, 11 ноября вертолет, летевший из поселка Валек в Светлогорск, перед посадкой задел за деревья и упал. У него оборвалась хвостовая балка и был поврежден топливный бак. На борту были три человека, они не пострадали.

Следователи намерены дать оценку действиям экипажа и наземных служб в этой ситуации.

Ранее об аварийной посадке Ми-8 сообщили в краевом МЧС.

Прокуратура в связи с аварией проверит исполнение законодательства о безопасности полетов, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там уточнили, что инцидент произошел с вертолетом компании "Норильск-Авиа". По предварительной информации, причиной жесткой посадки явился отказ систем вертолета.