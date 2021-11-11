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Задержан оперативник угрозыска, подозреваемый в захвате людей ради выкупа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержан второй из двух бывших оперуполномоченных угрозыска, которым вменяют похищение двух сотрудников строительной компании и вымогательство у них 1,7 млн рублей, сообщили в СК. Первого фигуранта дела задержали в середине августа.

Оба бывших полицейских подозреваются в превышении должностных полномочий с применением специальных средств (п."а,б" ч.3 ст.286 УК) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).

По версии следствия, в июле 2021 года эти оперуполномоченные на улице остановили машину, в которой ехали два представителя строительной компании. Водителя машины, который не сопротивлялся, полицейский необоснованно "уронил" и применил к нему спецсредства. После этого обоих привезли в отдел полиции и стали у них требовать 1,7 млн рублей, угрожая "наступлением негативных последствий".

Один из бизнесменов передал им часть требуемой суммы, сняв с карты наличные. Остальное родственница задержанных передала посреднику, которого назвали оперуполномоченные. После этого задержанных отпустили.

Затем потерпевшие пожаловались на случившееся. По факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемые оперативники скрылись и были объявлены в федеральный розыск.

Следствие выяснило причастность к преступлению еще двух сотрудников полиции, прикомандированных в Геленджик из другого региона, им вменили превышение должностных полномочий с применением спецсредств (п."а,б" ч.3 ст.286 УК РФ).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России.

Геленджик МВД СКР ФСБ Краснодарский край

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