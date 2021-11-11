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Жительница Иванова подбросила дальнобойщику двух своих детей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает местонахождение жительницы Иванова, оставившей двух детей в кабине фуры, сообщает УМВД по региону.

34-летняя женщина ушла из дома, где проживала со своим гражданским супругом, с двумя детьми – девочкой 8 лет и мальчиком 3 лет. Они сели в фуру, доехали до Орехово-Зуева. Там женщина вышла, оставив детей в большегрузе, и не вернулась.

Водитель-дайльнобойщик передал детей сотрудникам полиции. В настоящее время они находятся в одной из больниц Подмосковья. Дети здоровы, им ничего не угрожает.

Сообщается, что женщина является инвалидом второй группы.

По данным СК СКР по Ивановской области, дети были доставлены в отдел полиции 8 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным областной прокуратуры, семья на профилактических учетах не состоит. Ведомство со своей стороны также проводит проверку.

Иваново Ивановская область

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