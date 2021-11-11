Законопроект о едином налоговом платеже для компаний и ИП прошел II чтение

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект № 1141868-7, который распространяет институт единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП). В экспериментальном порядке эту систему предлагается опробовать с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

С января 2019 года в России действует закон, по которому физические лица могут авансом, до того, как придет налоговое уведомление, добровольно перечислить на счета Казначейства денежные средства, которые потом налоговые органы могут зачесть для уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельного налога или налога на имущество физических лиц.

Правительство предложило распространить действие закона на компании и индивидуальных предпринимателей.

В рассматриваемом законопроекте говорится, что компании и ИП с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года смогут также перечислять средства на счета Казначейства. Перечисления могут быть потом оттуда списаны для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, авансовых платежей.

Применение единого налогового платежа будет возможно после совместной сверки расчетов с налоговыми органами. Заявление на применение платежа нужно будет подать с 1 апреля по 30 апреля 2022 года, но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов.

Налогоплательщик имеет право на возврат денежных средств, перечисленных им в бюджет в качестве единого налогового платежа, по которым налоговым органом не принято решение о зачете. Единый налоговый платеж может быть перечислен за налогоплательщика иным лицом, но при этом он не вправе требовать возврата.

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму в апреле. Предполагалось, что новый режим будет действовать бессрочно.