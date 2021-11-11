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Малообеспеченные калининградцы снова будут получать продуктовые карты

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области возобновит программу социальной помощи малообеспеченным гражданам за счет выдачи продуктовых карт. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, выступая перед депутатами региональной Думы в четверг.

"В рамках мер социальной поддержки жителей области в период пандемии была, на наш взгляд, достаточно успешно апробирована региональная продуктовая карта. Считаю необходимым вернуться к этому опыту и поддержать наиболее уязвимые категории граждан", - сказал Алиханов.

По его словам, предлагается ввести региональную выплату в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Выплаты получат почти 53 тыс. жителей области. На эти цели потребуется, по примерным расчетам, около 317 млн рублей дополнительных ассигнований. И это в десять раз больше, чем тот объем поддержки, который оказывался малоимущим по данной программе в 2020 году.

"С одной стороны, мы поддержали людей в сложный период, с другой – калининградских товаропроизводителей". - добавил губернатор.

Выплату планируется перечислять на социальный счет граждан в течение трех месяцев во втором квартале 2022 года, когда наблюдается рост цен на продовольствие в преддверии нового урожая. Льготными средствами можно будет оплатить только российскую продукцию.

Правительство Калининградской области в 2020 году в связи с пандемией приняло решение о введении продуктовой карты. Это позволило простимулировать продовольственными талонами потребительский спрос и поддержать уязвимые категории граждан.

Разовую меру соцподдержки получили 9 634 человека, из них 6 091 человек – в виде продуктовой карты. К проекту присоединились все основные торговые сети, присутствующие в регионе. Функцию продуктовой карты осуществляла банковская карта "Мир" любой кредитной организации с открытым социальным электронным счетом.

Калининградская область

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