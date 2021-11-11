В аварии двух машин в Челябинске погибла пассажирка и пострадала женщина на остановке

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Челябинска, ожидавшая на остановке свой автобус, получила травмы от удара отлетевших в нее частей машины, попавшей в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городской автоинспекции в четверг.

По сведениям автоинспекторов, инцидент произошел днем, когда вблизи остановочного комплекса столкнулись два автомобиля.

"26-летний водитель Renault, делая разворот, не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes. После столкновения от Renault отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину на остановке, она была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Также в результате происшествия получила тяжелые травмы пассажирка автомобиля Renault. Она скончалась в больнице.

"35-летний водитель Mercedes ранее уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от процедуры освидетельствования на состояние опьянения, в этот раз он также имел признаки опьянения и вновь отказался от медосвидетельствования", - уточняет пресс-служба.