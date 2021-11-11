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Самолет "Газпром авиа" с 29 пассажирами вынужденно сел в ЯНАО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Газпром авиа" сообщением Ноябрьск - Москва вынужденно сел в аэропорту города Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в четверг, 11 ноября, в 17:20 по местному времени (15:20 по Москве). По предварительным данным, самолет, совершавший чартерный рейс, совершил вынужденную посадку из-за неисправности системы кондиционирования.

На борту находились 29 пассажиров (работники заказчика). В настоящее время они размещены в гостинице.

Планируемое время вылета на резервном воздушном судне - 9 утра 12 ноября.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.

Газпром авиа ЯНАО

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