Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В КБР неизвестные вандалы испачкали краской каменные артефакты в музее

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Кабардино-Балкарии проводит проверку инцидента в уличном музее каменных артефактов в Нальчике, где неизвестный испачкал экспонаты краской из баллончика, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КБР в четверг.

Информация о произошедшем в ночь на 7 ноября акте вандализма появилась в соцсетях со ссылкой на местного краеведа. Он сообщил, что пострадали 12 камней, в том числе 700-килограмовый метеорит, который, по версии ученых, упал в середине XIX века на территории Терского района КБР.

В МВД сообщили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Кабардино-Балкария КБР

Новости

Путин второй раз за два дня провел телефонный разговор с Меркель

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Генпрокуратура попросила ВС РФ ликвидировать "Международный Мемориал"

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Пандемия коронавируса

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

Россия поднимала в воздух Су-30 при приближении к Крыму британского самолета-разведчика

Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });