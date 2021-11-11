В КБР неизвестные вандалы испачкали краской каменные артефакты в музее

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Кабардино-Балкарии проводит проверку инцидента в уличном музее каменных артефактов в Нальчике, где неизвестный испачкал экспонаты краской из баллончика, сообщили "Интерфаксу" в МВД по КБР в четверг.

Информация о произошедшем в ночь на 7 ноября акте вандализма появилась в соцсетях со ссылкой на местного краеведа. Он сообщил, что пострадали 12 камней, в том числе 700-килограмовый метеорит, который, по версии ученых, упал в середине XIX века на территории Терского района КБР.

В МВД сообщили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.