Сход тележки вагона в Приамурье привел к задержке пассажирского поезда

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сообщением Нерюнгри-Красноярск следует по маршруту с многочасовой задержкой из-за аварии на перегоне Усколь-Иванокит в Амурской области, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"Из-за происшествия на станции Олекма было временно приостановлено движение пассажирского поезда №375 Нерюнгри - Красноярск. Поезд отправился с опозданием более восьми часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на перегоне Усколь - Иванокит однопутного неэлектрифицированного участка Хани - Тында было приостановлено из-за схода тележки вагона грузового поезда, который произошел в четверг вечером. Движение на этом отрезке железной дороги было восстановлено в пятницу утром.

Пострадавших из-за схода тележки нет, также как и угрозы экологии. В ликвидации последствий схода был задействован восстановительный поезд станции Юктали. Железнодорожники предпринимают все меры для сокращения времени опоздания поезда. Все пассажиры будут обеспечены горячим питанием.