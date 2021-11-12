Экстренное предупреждение о сильном снегопаде объявили на Колыме

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в нескольких муниципалитетах Магаданской области в субботу, сообщила в пятницу пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

"Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском городских округах", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что из-за сильного снегопада могут оборваться линии электропередач и связи, возникнуть нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, образоваться снежные заносы на дорогах. Жителей региона предупредили о возможном обрушении рекламных щитов и конструкций, а также снежных козырьков и сосулек.