СК выясняет обстоятельства продажи администрацией Иркутска части земли ветерана ВОВ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Иркутске выясняют обстоятельства продажи администрацией города части земельного участка ветерана Великой Отечественной войны частному лицу, сообщило следственное управление СКР по региону в пятницу.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что администрация Иркутска продала частному лицу часть земельного участка, принадлежавшего ветерану Великой Отечественной войны. Из материала следует, что на данной территории сейчас осуществляется строительство объекта коммерческой недвижимости", - говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Анатолию Ситникову доложить о предварительных результатах проверки.