За растрату при строительстве космодрома Восточный назначили до 5,5 лет колонии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суд назначил от 4 до 5,5 лет колонии четырем фигурантам уголовного дела о растрате более 400 млн рублей при подготовке смет строительства объектов космодрома Восточный в Амурской области, сообщается в пятницу на сайте Следственного комитета (СК).

Так, экс-глава "Федерального центра ценообразования в строительстве" (ФЦЦС) Евгений Ермолаев получил 5,5 лет колонии и был лишен госнаград, бывший и.о. начальника ФГУП "Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров осужден на 4,5 года, а гендиректоры ООО ЦНИИМЦЕН и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов получили 4,5 и 4 года колонии. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в организации и пособничестве растрате, непосредственно растрате и легализации преступных доходов. Никто из фигурантов дела вину не признал.

На свободе пока остается только бывший и. о. начальника ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин, который находится в розыске и чье дело выделено в отдельное производство.

По данным СК, фигуранты похитили путем растраты деньги ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" и ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" под видом исполнения договоров, заключенных этими госпредприятиями с подконтрольными Ермолаеву фирмами, причинив ущерб на сумму свыше 404 млн рублей.

Следствие считает, что в период с июня 2012 по декабрь 2013 года и.о. начальника ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" Фаткуллин вместе с начальником ФАУ "ФЦЦС" Ермолаевым и гендиректором ООО "ЦНИИМЦЕН" Зугаевой растратил вверенные ему 124,9 млн рублей предприятия под видом исполнения договора на разработку индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства космодрома "Восточный" и его оплаты. Отмечается, что Зугаева легализовала похищенные деньги, перечислив их на счета фирм-однодневок.

Кроме того, с сентября 2013 года по июль 2014 года и.о. начальника ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Захаров, действуя вместе Ермолаевым, гендиректором ООО "Госнорматив" Поливановым и внештатным экспертом ФАУ "ФЦЦС" Зугаевой, растратил вверенные ему более 280 млн рублей по той же схеме.

По данным газеты "Коммерсантъ", похищенные средства фигуранты потратили на дорогостоящие земельные участки в Московской области, в том числе в элитной Барвихе.

В СК добавили, что в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафов и других имущественных взысканий на недвижимое и иное имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей.