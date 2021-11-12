Житель Карачаево-Черкесии ответит в суде за ранение полицейского

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя республики, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает прокуратура КЧР в пятницу.

По версии следствия, в августе 2021 года полицейские проверяли причастность фигуранта уголовного дела к совершению правонарушения. Когда злоумышленника, который был пьян в тот момент, доставили в отдел полиции, он ударил сотрудника МВД ножом в шею.

Мужчина, ранивший полицейского, обвиняется по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).