Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Карачаево-Черкесии ответит в суде за ранение полицейского

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело в отношении жителя республики, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает прокуратура КЧР в пятницу.

По версии следствия, в августе 2021 года полицейские проверяли причастность фигуранта уголовного дела к совершению правонарушения. Когда злоумышленника, который был пьян в тот момент, доставили в отдел полиции, он ударил сотрудника МВД ножом в шею.

Мужчина, ранивший полицейского, обвиняется по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Карачаево-Черкесия МВД

Новости

СПЧ заявил, что требование ликвидировать "Мемориал" несоразмерно нарушениям

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Российских десантников направили в Белоруссию на учения

Выброс облака химикатов произошел на предприятии под Кировом

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину

В Кремле назвали безосновательными предположения о планах вторжения РФ на Украину
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что введение обязательных QR-кодов оправдывает себя в борьбе с COVID

Песков заявил, что введение обязательных QR-кодов оправдывает себя в борьбе с COVID
Пандемия коронавируса

Кремль опроверг введение платы за лечение от COVID для непривитых россиян

ФСИН попросила суд назначить реальное наказание для Соболь

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });