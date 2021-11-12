Соседи добились выселения 2 рысей и 8 собак из однокомнатной квартиры в Петербурге

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга постановил провести дезинфекцию и дезинсекцию однокомнатной квартиры в районе Рыбацкое, где хозяин держал двух рысей и восемь собак, после коллективного иска соседей, сообщает аппарат петербургского омбудсмена в пятницу.

Иск был подан после консультаций с юристами омбудсмена. "Основной претензией к ответчику было создание неблагоприятных условий проживания соседей по многоквартирному дому. Истцы требовали обязать владельца удалить животных из помещения, провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры. Разбирательство длилось около года", - говорится в сообщении.

Владелец двух рысей, шести хаски, самоеда и маламута обвинялся в том, что не мог создать такие условия проживания питомцам, чтобы не портить жизнь соседям. Истцы утверждали, что "ответчик не выгуливает животных регулярно", рысей весом 18 кг и 27 кг не выводили в городской черте, в качестве туалета использовался кошачий лоток. Управляющая компания зафиксировала факт "кровавой протечки" в квартиру этажом ниже из-за разморозки мясных туш. Эксперты указали на "недостаточный уход за животными и местами их нахождения".

"Еще до окончания судебного разбирательства, поняв бесперспективность своих доводов, ответчик арендовал земельный участок в пригородном поселке и вывез туда всех своих питомцев. Однако неприятные запахи от содержания зверинца в квартире остались. И суд в итоговом решении обязал хозяина животных провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры в течение одного месяца", - говорится в сообщении.

Уточняется, что недовольство людей обострилось во время первой коронавирусной изоляции. До подачи иска жители обращались в контролирующие органы. Аппарат омбудсмена утверждает, что комитет по вопросам законности Смольного сообщил соседям, что ответственность за шум и запахи от домашних животных не предусмотрена законом, управление Роспотребнадзора сочло, что такая причина ухудшений условий проживания не входит в его компетенцию, Государственная жилищная инспекция поводов для реагирования не обнаружила, управление Росприроднадзора проверило условия содержания диких рысей и претензий к уходу не предъявило.