Главы МИД и Минобороны Франции напомнили российским коллегам о Навальном и МН17

Они также попросили Москву повлиять на Минск в вопросе с мигрантами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На встрече в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли выразили российским коллегам Сергею Лаврову и Сергею Шойгу обеспокоенность ситуацией с правами человека в России, говорится в коммюнике французского МИД.

Права человека

"Министры... выразили растущую обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека и политическими свободами в России, в частности, применительно к ситуации с Навальным, - отметило ведомство. - Они также указали на важность решения дела о крушении самолета МН17".

Французские министры также назвали необходимым сотрудничество Франции и России для достижения "прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном" и для возобновления переговоров с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий. Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация в Афганистане и Сирии и действия российских ЧВК в Африке.

Кризис с беженцами

Ле Дриан и Парли также призвали Москву повлиять на Минск для решения проблемы с нелегальными мигрантами на границе Белоруссии с ЕС, говорится в заявлении французской стороны.

"Относительно ситуации в Белоруссии, оба министра осудили безответственное и недопустимое поведение белорусских властей, использующих в своих политических целях миграционные потоки, - сообщил МИД. - Они призвали Россию задействовать свои тесные связи с Белоруссией, чтобы добиться того, чтобы этому был положен конец".

Об этом же недавно и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель говорила по телефону президенту Владимиру Путину.

Украина

Французские министры также предупредили Лаврова и Шойгу "о серьезных последствиях в случае любого нового нарушения территориальной целостности Украины".

"Они призвали Москву вновь вернуться к переговорам в нормандском формате и согласиться на проведение министерской встречи в скором времени", - отмечается в коммюнике.

Российское коммюнике

На переговорах в Париже обсуждались выполнение минских соглашений, возобновление иранской ядерной сделки и ситуация в Мали, а также кризис с беженцами, подтвердили важность двустороннего сотрудничества в международной политике и обговорили график дальнейших контактов, следует из сообщения российского МИД.

Кризис с беженцами

"При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - проинформировал МИД.

Украина

Говоря об Украине, министры снова согласились, что нужно неукоснительно соблюдать Минские договорености, "остающиеся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта в этой стране", отметили на Смоленской площади.

Собеседники также подробно обсудили ближневосточное урегулирование, положение в Афганистане, АТР и отметили важность скорейшего перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Также они обсудили ситуацию в Африке, включая Сахаро-Сахельский регион. При обсуждении ситуации в Мали и необходимости там бороться с терроризмом и способствовать стабилизации, российская сторона указала "на право государств самим определять партнеров, которых они намерены привлекать к выполнению этих задач".

Говоря о стратегической стабильности, министры особый акцент сделали "на нераспространении и контроле над вооружениями, предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также на проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами", отметил МИД.