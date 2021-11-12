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Сити-менеджер Петрозаводска попал под машину

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу вечером в центре карельской столицы во время пробежки главу Петрозаводска Владимира Любарского сбил автомобиль. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Этим (сбитым - ИФ) пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП (больница скорой медицинской помощи Петрозаводска - ИФ). Кажется, отделаться ушибами не удалось - заработал перелом. Жду операции", - прокомментировал Любарский сообщение МЧС по республике Карелия, в котором говорилось о наезде автомобиля на пешехода.

В пресс-релизе ГУ МЧС РФ по Карелии сообщается, что 12 ноября в 19:34 по московскому времени пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска выезжало по тревоге на место ДТП. На проспекте Ленина, 1 сбили пешехода.

Как видно на видеозаписях камер уличного видеонаблюдения, пешеход во время пробежки двигался по проезжей части. На повороте с улицы Пушкинской на проспект Ленина его сбил проезжавший автомобиль.

Петрозаводск

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