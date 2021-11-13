Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Татарстане
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами пожара в квартире жилого дома в городе Бавлы в Татарстане, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в пятницу.
По информации ведомства, в ходе тушения пожара в квартире на втором этаже были обнаружены тела двух человек - мальчика 2017 года рождения и мужчины 1971 года рождения. Еще двое жильцов дома были спасены. Пожарные обнаружили их, надели на них маски спасаемого на сжатом воздухе и вывели в безопасное место.
Затем пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение дивана на площади 2 кв. м.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек.
Причина пожара устанавливается.