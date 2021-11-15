Возгорание в электрощитовой потушили в школе в Южно-Сахалинске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Учащиеся лицея №1 в Южно-Сахалинске отправлены в понедельник на дистанционное обучение из-за возгорания в электрощитовой, сообщает пресс-служба мэрии областного центра на своей странице в телеграм-канале.

"В лицее №1 ликвидировано возгорание электрощитовой. ЧП случилось рано утром до начала учебного дня. Оперативно на место прибыли пожарные. В настоящее время щитовая потушена", - говорится в сообщении.

Из-за задымления первого этажа, решено сегодня всех учащихся лицея отправить на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба.

По ее данным, никто не пострадал, угрозы зданию нет.