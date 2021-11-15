Уроки для учеников младших классов отменили в Анадыре из-за метели

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Занятия в первую смену отменили для учеников младших классов в понедельник в Анадыре из-за метели, сообщили "Интерфаксу" в мэрии города.

"Занятия 1-5-х классов первой смены отменены", - сказал собеседник агентства.

Также в аэропорту Анадыря задерживается прибытие и отправка авиарейсов из Петропавловска-Камчатского и ряда местных рейсов.

По данным регионального главка МЧС РФ, до вечера понедельника в Анадыре порывы ветра будут достигать 20-25 м/c, метель.