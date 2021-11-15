Полиция проверяет информацию о стрельбе из свадебного кортежа в пригороде Владивостока

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют размещенную в соцсетях видеозапись, на которой несколько автомобилей с включенными аварийными сигналами мешают движению транспорта на федеральной трассе Владивосток - Хабаровск, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель пресс-службы Управления МВД Приморья.

"Очевидцы сообщили, что таким образом участники происшествия отмечали свадьбу, при этом периодически из движущихся автомобилей производились выстрелы в воздух", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в пригороде Владивостока, на улице Маковского.

"В УМВД России по Владивостоку по данному факту назначена проверка, в рамках которой устанавливаются личности участников и обстоятельства происшествия. Установлен ряд участников инцидента", - добавили в пресс-службе.

Также полиция просит очевидцев случившегося, имеющих записи видеорегистраторов, обратиться в полицию.