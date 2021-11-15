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Экс-полицейские приговорены в Забайкалье к 15 годам колонии за фальсификацию дел

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Два оперуполномоченных угрозыска приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый за попытку незаконно улучшить производственные показатели, сообщает региональное следственное управление СК России.

Отмечается, что 33-летний Батоцырен Дамдинжапов и 26-летний Чимит Митупов признаны виновными по ч. 1, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), а также ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

"В 2020 году подсудимые, которые на тот момент являлись оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции в поселке Забайкальск, вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.

Полицейские через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска, а затем изъяли этот наркотик под видом борьбы с преступностью. Мужчина, в отношении которого впоследствии было возбуждено дело, о сговоре оперативников не знал. Кроме того, оперуполномоченные направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении. На основании этих документов последовало административное наказание. Была также предпринята еще одна попытка "борьбы" с оборотом наркотиков по опробованной схеме, но она была пресечена сотрудниками ФСБ.

Полицейские были уволены на этапе предварительного следствия. До суда они находились под стражей.

Забайкалье

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