Житель Красноярского края проник в морг и повредил тела четырех умерших

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Житель Курагино в Красноярском крае пробрался в морг при районной больнице и повредил тела нескольких умерших, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в понедельник.

Полицейские установили, что ночью мужчина был пьян и искал место для ночлега. В результате он взломал двери в помещение морга. Во время пребывания там он повредил четыре тела умерших людей найденным скальпелем.

О случившемся в полицию рассказал персонал медучреждения, обнаруживший следы взлома. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний ранее не судимый местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, арест на срок до трех месяцев.