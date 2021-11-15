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СК проверит информацию о смерти ребенка с СМА из-за нехватки лекарств

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области прокуратура и Следственный комитет проверят публикации о том, что шестилетний ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) умер, потому что вовремя не получил лекарство.

Прокуроры проверят полноту и качество обеспечения ребенка препаратами и медицинской помощью. В ведомстве, ссылаясь на СМИ, отметили, что ему не хватило "Спинразы" и "Рисдиплама".

Из сообщения СК следует, что проверка проходит в рамках уголовного дела. Следователи дадут оценку факту "ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами".

Уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, было возбуждено в мае после смерти 16-летней девушки с СМА, которая вовремя не получила "Рисдиплам".

Областной Минздрав сообщил, что мальчик, который умер на прошлой неделе, бесперебойно получал "Рисдиплам" с ноября 2020 года. С июня 2021 года лекарства ему обеспечивал Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями "Круг добра", который сотрудничает с Минздравом.

"Все дети в Новосибирской области со СМА, которым требуется терапия, обеспечены лекарственными препаратами согласно медицинским показаниям", - подчеркивает ведомство.

Новосибирская область СКР прокуратура Новосибирской области Минздрав

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